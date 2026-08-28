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Tafsir: An-Naba' 78:9
An-Naba'
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
et désigné votre sommeil pour votre repos,
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Tafsir Muyassar
وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، فيه تهدؤون وتسكنون؟