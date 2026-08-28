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Tafsir: An-Naba' 78:7
An-Naba'
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
et (placé) les montagnes comme des piquets ?
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السعدي Al-Sa'di
{ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا }
تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد.