Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naba' 78:5
An-Naba'
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Encore une fois, non! Ils sauront bientôt.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Ibn Kathir
ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة :
( كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون )
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد .