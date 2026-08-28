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Tafsir: An-Naba' 78:10
An-Naba'
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
et fait de la nuit un vêtement,
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 78:8 à 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.