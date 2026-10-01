Ты стремишься к Аллаху, следуя Его повелениям и запретам, и даже пытаешься приблизиться к Нему. Однако наряду с добром ты совершаешь зло. Посему не забывай, что в День воскресения ты встретишься с Аллахом и не сможешь избежать воздаяния, которое будет либо милостью, либо справедливым возмездием. Если ты окажешься в числе счастливых, то обретешь Божью милость, а если окажешься несчастным, то получишь справедливое наказание. Поэтому далее Аллах упомянул о том, какая великая разница будет между воздаянием, которого будут удостоены счастливые и несчастные рабы.