Земля сотрясется и содрогнется, и тогда разрушатся горы, развалятся здания и строения, а поверхность земли станет совершенно ровной. Аллах расширит ее до великих просторов для того, чтобы она вместила многочисленный людской род, и превратит ее в равнину, на которой не удастся найти ни кривизны, ни углубления. Затем она извергнет из своих недр тела усопших и зарытые клады и опустеет. Ангел подует в Рог, и мертвые выйдут из могил на поверхность земли, а земля выбросит на ее поверхность сокрытые в ней сокровища. Они превратятся в огромные колонны, и люди будут сожалеть о том, что потратили свою жизнь ради приобретения этого богатства.