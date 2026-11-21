Достигнув земель, где закатывалось солнце, Зуль-Карнейн повернул обратно и отправился на восток. Пользуясь теми возможностями, которыми его одарил Аллах, он достиг земель, откуда восходило солнце, и увидел, что оно восходит над людьми, которые не способны укрыться от палящего зноя. Это могли быть одичавшие племена варваров, которые не умели строить жилища, либо народы, которые проживали в тех областях, где солнце не заходит в течение продолжительного времени, как это происходит на юго-востоке Африки. Зуль-Карнейн достиг земель, о которых люди того времени не имели никакого представления, не говоря уже о том, что никто другой раньше не посещал эти уголки земли. Безусловно, все это произошло в соответствии с Божьим предопределением. И поэтому далее Всевышний сказал: