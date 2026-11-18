Этот вопрос означает опровержение подобных мыслей и запрет на подобные предположения. О Мухаммад! Не думай о том, что история людей в пещере была самым удивительным из Божьих знамений и уникальной в своем роде. Всевышний Аллах явил людям множество удивительных знамений, которые были похожи на историю людей в пещере и даже превосходили ее по своему значению. По сей день Аллах продолжает показывать людям различные знамения по свету и в них самих, и каждое из этих знамений помогает отличать правду ото лжи, а истину - от заблуждения. Не думай, что история людей в пещере вообще не была удивительным знамением. Напротив, это событие было удивительным и чудесным, но помимо него есть много других великих чудес. И если человек станет восхищаться только этой историей и забудет про все остальное, то это будет проявлением легкомыслия и невежества. Правоверный обязан размышлять над всеми знамениями, размышлять над которыми Аллах повелел Своим рабам, потому что подобные размышления являются ключом к истинной вере и путем обретения знаний и убежденности. Что же касается самой истории, то она произошла в одной из горных пещер и была записана в Ракиме. Это - писание, в котором начертаны имена людей в пещере и исчислено все, что произошло с ними за долгие годы пребывания в ней. Это были юноши, которые спрятались в пещере, опасаясь искушения со стороны своих соплеменников. Далее Всевышний Аллах описал их историю вначале в общих чертах, а затем более подробно.