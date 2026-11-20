Аллах не сделал дьяволов и грешников, которые вводят в заблуждение людей, очевидцами сотворения небес и земли и сотворения самих себя. Они не присутствовали при этом, и Аллах не советовался с ними, когда принимал решение. И тем более они не принимали участия в самом сотворении! Аллах является Единственным Творцом и Правителем. Он предопределяет все сущее, создает творения и управляет ими в соответствии со Своей божественной мудростью. Что же заставляет нечестивцев приобщать к Нему сотоварищей, признавая дьяволов своими покровителями и повинуясь им так, как надлежит повиноваться одному Аллаху. А ведь не дьяволы сотворили людей. Более того, они даже не присутствовали при сотворении Вселенной и не помогали Аллаху в этом. Вот почему Он возвестил о том, что не берет в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. Не подобает Ему предоставлять таким творениям право распоряжаться делами Вселенной, потому что они вводят Его рабов в заблуждение и враждуют с Ним. Такие творения недостойны быть приближенными к Нему и заслуживают иной участи.