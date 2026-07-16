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Yusuf
9
12:9
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ٩
ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًۭا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًۭا صَـٰلِحِينَ ٩
ٱقۡتُلُواْ
يُوسُفَ
أَوِ
ٱطۡرَحُوهُ
أَرۡضٗا
يَخۡلُ
لَكُمۡ
وَجۡهُ
أَبِيكُمۡ
وَتَكُونُواْ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦ
قَوۡمٗا
صَٰلِحِينَ
٩
Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers nous, et que vous soyez après cela des gens de bien ."
1
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Al-Sa'di
Однажды братья Йусуфа сказали друг другу: «Отец любит Йусуфа и Беньямина больше, чем нас, хотя мы - сплоченная группа. Почему он отдает им предпочтение перед нами? Его заблуждение совершенно очевидно, поскольку нам не известна причина, которая побуждала бы его отдавать предпочтение двум братьям над остальными. Мы должны убить Йусуфа или бросить его далеко от дома, чтобы отец никогда больше не виделся с ним. Сегодня его любовь к Йусуфу не позволяет ему уделять нам должного внимания. Но если мы претворим в жизнь один из этих двух замыслов, то отец будет заботиться только о нас и полностью посвятит нам свою любовь. А затем мы покаемся в содеянном и попросим у Аллаха прощения». Братья вознамерились покаяться до того, как совершили грех, чтобы не думать о его тяжести, не ощущать всей его мерзости и подбодрить друг друга.