Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
77
12:77
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
Ils dirent : “S’il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. “Mais Joseph tint sa pensée secrète, et ne la leur dévoila pas. Il dit [en lui-même] : “Votre position est bien pire encore! Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez.”
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ
] ئهوانیش وتیان: ئهگهر براكهمان دزیشی كرد بێت ئهوا پێشتریش برایهكی ههبوو كه یوسف بووه دزی كردووه، كه ئهوترێ: باپیری (باوكی دایكی) بتێكی ههبووه پهرستوویهتی ئهمیش دزیویهتی و شكاندوویهتی، یاخود وتراوه: ههر تۆمهتێك بووه داویانهته پاڵ یوسف و -
صلی الله علیه وسلم
- هیچ دزیهكی نهكردووه [
فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا
] یوسف ئهم شتهی له نهفسی خۆیدا شاردهوهو دهری نهبڕی، وه خهفهتی خوارد لهو قسهیهی كه كردیان و ئازاری پێ گهیشت، وه له دڵى خۆیدا وتی: ئێوه خراپترین شوێن و مهنزیلهتتان ههیه لهبهر ئهوهی دزى¬ كردنیان دایه پاڵ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)
] وه خوای گهوره زاناتره كه ئێوه ڕاستگۆ نین لهوهی كه دزی ئهدهنه پاڵ یوسف و بهم شێوازه وهسفی ئهكهن.