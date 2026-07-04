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Yusuf
76
12:76
فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذالك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ٧٦
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌۭ ٧٦
فَبَدَأَ
بِأَوۡعِيَتِهِمۡ
قَبۡلَ
وِعَآءِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
ٱسۡتَخۡرَجَهَا
مِن
وِعَآءِ
أَخِيهِۚ
كَذَٰلِكَ
كِدۡنَا
لِيُوسُفَۖ
مَا
كَانَ
لِيَأۡخُذَ
أَخَاهُ
فِي
دِينِ
ٱلۡمَلِكِ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
وَفَوۡقَ
كُلِّ
ذِي
عِلۡمٍ
عَلِيمٞ
٧٦
[Joseph] commença par les sacs des autres avant celui de son frère; puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu’Allah ne l’eût voulu. Nous élevons en rang qui Nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant [plus docte que lui].
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[
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
] ئهوانیش یهكهمجار باری براكان گهڕان پێش باری بنیامینى براى یوسف بۆ ئهوهی كه گومان نهچێته سهریان [
ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ
] دواتر كه گهڕان لهناو باری بنیامیندا دهریان كرد [
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه نهخشهمان بۆ یوسف دانا نهخشهیهك كه خوا پێى رازیهو پڕه له حیكمهت و بهرژهوهندى [
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
] ئهو سزای براكهی خۆی نهدا به گوێرهی شهریعهتی پاشاكه بهوهی كه ئهبوایه لێی بدرایاو دوو قات غهرامه بكرایه بهڵام ئهم به گوێرهی شهریعهتی یهعقوبی باوكی كردو كردی به كۆیلهو بۆ ماوهی ساڵێك لای خۆی هێشتیهوه [
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئیلا ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت [
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
] پلهی ههر كهسێك بهرز ئهكهینهوه كه ویستمان لێ بێت وهكو پلهو پایهى یوسفمان -
صلی الله علیه وسلم
- بهرز كردهوه [
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (٧٦)
] لهسهرووی ههموو خاوهن زانیاریهكهوه زانایهكی تر ههیه تا دهگاته خوای گهوره.