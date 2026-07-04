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Yusuf
72
12:72
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢
قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍۢ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌۭ ٧٢
قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
Ils répondirent : “Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d’un chameau à qui la rapportera et j’en suis garant.”
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ نَفۡقِدُ صُوَاعَ﴾ صَاع ﴿ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَاۤءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِیرࣲ﴾ مِنْ الطَّعَام ﴿وَأَنَا۠ بِهِۦ﴾ بِالْحَمْلِ ﴿زَعِیمࣱ ٧٢﴾ كَفِيل