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Yusuf
7
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des exhortations pour ceux qui interrogent,
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العربية
Al-Sa'di
Vous lisez un tafsir pour le groupe d'Ayahs 12:7 à 12:8
История о пророке Йусуфе и его братьях содержит назидания и доводы в пользу многих жизненных ценностей. Эти назидания и доводы предназначены для тех, кто спрашивает о них устами или языком обстоятельств. Воистину, только люди, которые стремятся найти истину, извлекают пользу из знамений и назиданий. А те, кто отворачивается от них, никогда не смогут извлечь пользу из знамений или поучительных рассказов.