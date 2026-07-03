Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
63
12:63
فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون ٦٣
فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ٦٣
فَلَمَّا
رَجَعُوٓاْ
إِلَىٰٓ
أَبِيهِمۡ
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مُنِعَ
مِنَّا
ٱلۡكَيۡلُ
فَأَرۡسِلۡ
مَعَنَآ
أَخَانَا
نَكۡتَلۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
٦٣
Et lorsqu’ils revinrent à leur père, ils dirent : “Ô notre père ! Il nous sera refusé [à l’avenir] de nous ravitailler [en grain]. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ
] كاتێك گهڕانهوه بۆ لای باوكیان [
قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا
] وتیان: ئهی باوكه لهمهودوا هیچ خواردنێكی ترمان پێ نادهن تا تۆ بنیامینی برامان لهگهڵماندا نهنێریت، بۆیه لهگهڵماندا بینێره [
نَكْتَلْ
] بههۆی ناردنی ئهوهوه بارێكی زیاتر خواردن دێنین [
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣)
] وه ئێمهش به دڵنیایى براكهمان ئهپارێزین و نایهلین تووشی هیچ زهرهرو زیانێك بێت.