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Tafsir: Yusuf 12:59
Yusuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
قَالَ
ٱئۡتُونِي
بِأَخٖ
لَّكُم
مِّنۡ
أَبِيكُمۡۚ
أَلَا
تَرَوۡنَ
أَنِّيٓ
أُوفِي
ٱلۡكَيۡلَ
وَأَنَا۠
خَيۡرُ
ٱلۡمُنزِلِينَ
٥٩
Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit : “Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ?
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[
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ
] كاتێك ئهوهی كه داوایان كرد له خواردن و پێویستی سهفهرهكهیان بۆی ئاماده كردن و پێی بهخشین [
قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ
] دوای ئهوهی كه ڕووداو و بهسهرهاتی خۆیان بۆ یوسف گێڕایهوه كه برایهكیان له ماڵ بهجێ هێشتووه یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- داوای لێ كردن كه ئهمجاره هاتنهوه ئهو برایهی ترتان كه له باوكتانهو له دایكتان نیه كه بنیامینی برای یوسف خۆی بوو وتی: لهگهڵ خۆتاندا بیهێنن [
أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ
] ئایا نابینن كه من چهند بهتهواوی شتم پێتان داوه (هانى دان بۆ ئهوهى بگهڕێنهوه) [
وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٥٩)
] وه كه له لای من دابهزیون چهندێ چاكهم لهگهڵدا كردوون و ڕێزی میوانداریم لێ گرتوون.