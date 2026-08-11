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Tafsir: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٧
Et la récompense de l’au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ }
من أجر الدنيا
{ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ }
أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.