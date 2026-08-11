Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:56
Yusuf
56
12:56
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يَتَبَوَّأُ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
يَشَآءُۚ
نُصِيبُ
بِرَحۡمَتِنَا
مَن
نَّشَآءُۖ
وَلَا
نُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٦
Ainsi avons-nous affermi (l’autorité de) Joseph dans ce territoire et il s’y installait là où il le voulait. Nous touchons de Notre miséricorde qui Nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite [de leurs œuvres].
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه پلهو پایهو دهسهڵاتمان به یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دا لهسهر زهوی له میصر [
يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
] له ههر شوێنێك دانیشێت وهكو ماڵی خۆی ههڵسوكهوت و مامهڵه دهكات، دواى ئهوهى له بهندینخانهى تهنگدا بوو [
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ
] ڕهحمهتی خۆمان بهههر كهسێك ئهبهخشین كه ویستمان لێ بێت [
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)
] وه ئهجرو پاداشتی چاكهكاران نافهوتێنین.