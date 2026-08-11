Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yusuf 12:41
Yusuf
41
12:41
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ٤١
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًۭا ۖ وَأَمَّا ٱلْـَٔاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤١
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
أَمَّآ
أَحَدُكُمَا
فَيَسۡقِي
رَبَّهُۥ
خَمۡرٗاۖ
وَأَمَّا
ٱلۡأٓخَرُ
فَيُصۡلَبُ
فَتَأۡكُلُ
ٱلطَّيۡرُ
مِن
رَّأۡسِهِۦۚ
قُضِيَ
ٱلۡأَمۡرُ
ٱلَّذِي
فِيهِ
تَسۡتَفۡتِيَانِ
٤١
Ô mes deux compagnons de prison! L’un de vous donnera du vin à boire à son maître ; quant à l’autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L’affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە} [
يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا
] دوای ئهوهی باسی تهوحیدو یهكخواپهرستی بۆ كردن ئینجا لێكدانهوهی خهونهكهیان بۆ دهكات و فهرمووى: ئهی ههردوو هاوهڵهكهی بهندینخانهم: یهكێك له ئێوه ئهگهڕێتهوه سهر ئیشهكهی پێشتری و مهی بۆ پاشا ئهگرێتهوهو پێی ئهبهخشێ [
وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
] وه ئهوهی تریشیان كه نانهواكهیه له خاچ ئهدرێ و ئهكوژرێ [
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
] ئهو كاته باڵنده لهسهری ئهخوات [
قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١)
] وتراوه خهونیان نهبینیوهو ویستویانه تاقی بكهنهوهو كه بۆى لێكدانهوه وتیان درۆمان كردو خهونمان نهبینیوه، یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهو خهونهی كه ئێوه پرسیارتان لێی كرد بڕیاری لهسهر دراو بهو شێوازه ئهبێت و كۆتایى هات.