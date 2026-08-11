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Tafsir: Yusuf 12:34
Yusuf
34
12:34
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ٣٤
فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٤
فَٱسۡتَجَابَ
لَهُۥ
رَبُّهُۥ
فَصَرَفَ
عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٣٤
Son Seigneur l’exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C’est Lui, vraiment, qui est l’Audient et l’Omniscient.
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Al-Sa'di
Господь ответил на мольбу Йусуфа и защитил его от женских козней. Жена визиря продолжала соблазнять его и использовала для этого любые методы, пока не отчаялась добиться его любви. Воистину, Аллах внимает молитвам Своих рабов и знает об их праведных намерениях. Ему также ведомо то, что намерения людей слабы и нуждаются в поддержке и милости своего Господа.