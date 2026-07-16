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Yusuf
20
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
Et ils le vendirent à vil prix : pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
] وه(براكانی یاخود ڕێبوارهكان) به نرخێكی زۆر كهم به چهند درههمێكی دیاریكراوی كهم فرۆشتیان، (ئهگهر پارهیشیان پێیان نهدایه بهبێ بهرامبهریش ههر رازى بوون و دهیاندا پێیان) [
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)
] وه ئهوان هیچ گوێیان پێ نهداو له كۆڵیان كردهوه، چونكه پلهوپایهیان نهدهزانى.