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Tafsir: Yusuf 12:2
Yusuf
2
12:2
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
Nous l’avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez.
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّاۤ أَنزَلۡنَـٰهُ قُرۡءَ ٰ نًا عَرَبِیࣰّا﴾ بِلُغَةِ الْعَرَب ﴿لَّعَلَّكُمۡ﴾ يَا أَهْل مَكَّة ﴿تَعۡقِلُونَ ٢﴾ تَفْقَهُونَ مَعَانِيه