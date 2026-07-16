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Yusuf
19
12:19
وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هاذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ١٩
وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌۭ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَـٰبُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌۭ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةًۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩
وَجَآءَتۡ
سَيَّارَةٞ
فَأَرۡسَلُواْ
وَارِدَهُمۡ
فَأَدۡلَىٰ
دَلۡوَهُۥۖ
قَالَ
يَٰبُشۡرَىٰ
هَٰذَا
غُلَٰمٞۚ
وَأَسَرُّوهُ
بِضَٰعَةٗۚ
وَٱللَّهُ
عَلِيمُۢ
بِمَا
يَعۡمَلُونَ
١٩
Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d’eau, qui fit descendre son seau. Il dit : “Ô Bonne nouvelle! Voilà un garçon ! ” Et ils le dissimulèrent [pour le vendre] telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu’ils faisaient.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
] كۆمهڵێك ڕێبوار له شامهوه هاتن ئهڕۆیشتن بۆ میصر [
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ
] یهكێكیان نارده سهر بیرهكه بۆ ئهوهی كه ئاویان بۆ دهربكات [
فَأَدْلَى دَلْوَهُ
] ئهویش دۆلكهكهی خسته ناو بیرهكهوهو یوسف خۆی پیادا ههڵواسی كاتێك كه دهری كرد [
قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ
] وتی: موژده بێ ئهمه مناڵێكی زۆر جوانه [
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً
] وه شاردیانهوه له ڕێبوارهكانی تر بۆ ئهوهی كه بهشدار نهبن لهگهڵیاندا، وتیان: لهسهر بیرهكه كڕیومانه بۆ ئهوهی بڕۆن له میصر بیفرۆشن، یاخود براكانى لهوێ مانهوه بزانن یوسف چى دهكات كه ئهو رێبوارانه هاتن و دهریان كرد براكانى شاردیانهوه كه ئهمه برایان بێت، وه یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- شاردیهوه كه برایان بێت ترسا لهوهى كه بیكوژن بۆیه فرۆشتنى ههڵبژارد بهسهر گهڕانهوه بۆ لاى براكانى و براكانى فرۆشتیان [
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩)
] وه خوای گهوره زانایه به ههر كردهوهیهك كه ئێوه ئهیكهن، وهبهوهى كه بهسهر یوسفتان هێنا -
صلی الله علیه وسلم
- (ئهمهیش ئاماژهیه بۆ ئهوهى كه ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- كه قهومهكهت ئازارت دهدهن خواى گهوره ئاگاداره بهڵام مۆڵهتیان دهدات و سهرهنجام بۆ تۆیه وهكو یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ).