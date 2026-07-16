Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Et nous veillerons sur lui."
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Претворяя в жизнь свой коварный план, братья сказали отцу: «Отец наш! Почему ты не позволяешь нам заботиться о Йусуфе? Почему ты без всякой на то причины опасаешься, что мы можем причинить ему вред? Мы любим его как нашего брата и желаем ему только добра. Позволь ему завтра отправиться с нами в пустыню. Он сможет погулять и пообщаться с детьми, а мы будем охранять его и оберегать от любых неприятностей». Йакуб не позволял Йусуфу играть вместе с братьями в пустыне, и поэтому братья попытались отвести от себя всякие подозрения, по причине которых Йакуб мог не доверять им младшего брата. А зная о том, что отец желает Йусуфу только добра, они напомнили ему о той пользе, которую дети извлекают из прогулок по пустыне, дабы он позволил им взять Йусуфа с собой.