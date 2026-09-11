О Мухаммад! Рассказанная тебе история является частью повествований о сокровенном, которые Мы внушаем тебе в откровении. Если бы не божественное откровение, то тебе никогда не удалось бы узнать об этом удивительном повествовании, ведь ты не присутствовал рядом с братьями Йусуфа, когда они вместе принимали решение разлучить своего брата с отцом. Тогда рядом с ними не было никого, кроме Всевышнего Аллаха, и поэтому узнать об этом происшествии ты мог только от Аллаха. Подобное откровение было ниспослано после завершения повествования о Мусе. Всевышний поведал о том, что люди могли узнать об этой истории только посредством божественного откровения, и сказал: «Тебя не было на западном склоне, когда Мы возложили на Мусу (Моисея) наши повеления, и тебя не было в числе присутствовавших. Но Мы сотворили поколения после Мусы (Моисея), и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им Наши аяты, но Мы отправили посланников. Тебя не было на склоне горы, когда Мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание» (28:44–46). Эти аяты являются ярчайшим доказательством того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проповедовал истину и сущую правду.