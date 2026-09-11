﴿وَرَفَعَ أَبَوَیۡهِ﴾ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ ﴿عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾ السَّرِير ﴿وَخَرُّوا۟﴾ أَيْ أَبَوَاهُ وَإِخْوَته ﴿لَهُۥ سُجَّدࣰاۖ﴾ سُجُود انْحِنَاء لَا وَضْع جَبْهَة وَكَانَ تَحِيَّتهمْ فِي ذلك الزمان ﴿وَقَالَ یَـٰۤأَبَتِ هَـٰذَا تَأۡوِیلُ رُءۡیَـٰیَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّی حَقࣰّاۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِیۤ﴾ إلَيَّ ﴿إِذۡ أَخۡرَجَنِی مِنَ ٱلسِّجۡنِ﴾ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْجُبّ تَكَرُّمًا لِئَلَّا تَخْجَل إخْوَته ﴿وَجَاۤءَ بِكُم مِّنَ ٱلۡبَدۡوِ﴾ الْبَادِيَة ﴿مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ﴾ أَفْسَدَ ﴿ٱلشَّیۡطَـٰنُ بَیۡنِی وَبَیۡنَ إِخۡوَتِیۤۚ إِنَّ رَبِّی لَطِیفࣱ لِّمَا یَشَاۤءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِیمُ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿ٱلۡحَكِیمُ ١٠٠﴾ فِي صُنْعه وَأَقَامَ عِنْده أَبُوهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سنة أو سبع عشرة سنة وكان مُدَّة فِرَاقه ثَمَانِي عَشْرَة أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ سَنَة وَحَضَرَهُ الْمَوْت فَوَصَّى يُوسُفَ أَنْ يَحْمِلهُ وَيَدْفِنهُ عِنْد أَبِيهِ فَمَضَى بِنَفْسِهِ وَدَفَنَهُ ثَمَّةَ ثُمَّ عَادَ إلَى مِصْر وَأَقَامَ بَعْده ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَة وَلَمَّا تَمَّ أَمْره وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَدُوم تَاقَتْ نَفْسه إلَى الْمُلْك الدائم فقال