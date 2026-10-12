Фараон и вельможи отказались уверовать, и продолжали слепо скитаться во мраке собственного беззакония. Большинство людей следовало за ними, опасаясь того, что их будут подвергать мучениям на пути религии. И лишь некоторые юноши из числа израильтян, в чьих сердцах укоренилась вера, решили терпеливо пройти через любые ужасы. Фараон действительно был деспотичным правителем, и люди небезосновательно опасались его гнева. Он был ужасным преступником, и его несправедливость и беззаконие не знали границ. Очевидно, смысл этого откровения заключается в том, что молодые люди принимают истину и повинуются предписаниям религии намного быстрее, чем пожилые и престарелые люди, которые выросли и состарились, исповедуя неверие. Порочные воззрения жили в их сердцах так долго, что они отдалились от истины больше других. А лучше всего об этом известно Аллаху!