Всевышний сообщил о навете, который многобожники возводят на Господа миров. Они приписывают Аллаху детей, хотя Он бесконечно далек от подобного несовершенства и любых недостатков, которые приписывают Ему нечестивцы. А затем Он обосновал свою правоту несколькими доводами. Во-первых, Он богат и ни в чем не нуждается. Он один обладает самым совершенным и всесторонним богатством. И если Он абсолютно не испытывает никакой нужды, то зачем Ему нужен ребенок? Неужели Он нуждается в ребенке? Будь это так, то это противоречило бы Его богатству и самодостаточности, потому что детей заводят только тогда, когда испытывают в них нужду. Во-вторых, Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Нет ни одного существа на небесах и на земле, которое бы не принадлежало Аллаху, потому что все они являются творениями и рабами Аллаха. И если это правило распространяется на все сущее, то никто не может быть сыном Господа Бога, потому что ребенок всегда подобен своему отцу. И если бы у Аллаха был сын, то он не был бы творением и рабом своего отца. Именно поэтому всеобъемлющее господство Аллаха над небесами и землей несовместимо с утверждениями о существовании у Него детей. В-третьих, многобожники не имеют доказательств того, что у Аллаха есть дети. А если бы у них были подобные доказательства, то они непременно привели бы их, когда их обвиняли в безосновательности подобных утверждений. Перечисленные доводы свидетельствуют о лживости заявлений о существовании у Бога детей. Как же смеют многобожники говорить об Аллахе то, о чем у них нет никакого знания?! Воистину, подобный поступок - один из величайших грехов.