Аллах позволил людям путешествовать по суше и по морю и научил их тому, как лучше это делать. Они садятся на корабль и спокойно плывут туда, куда им вздумается, не испытывая никакого беспокойства. Они радуются и чувствуют себя вполне уверенно. Но стоит подуть сильному ветру и подняться высоким волнам, как они решают, что погибель обступила их со всех сторон. И тогда прерываются их связи со всеми творениями, и они понимают, что спасти их из такого бедственного положения может только Аллах. Они начинает искренне взывать к Нему одному и обязуются быть благодарными рабами, если Он избавит их от беды. Когда же Аллах благополучно выводит их на берег, они забывают о недавнем несчастье, а также о своих молитвах и обещаниях. А затем они начинают приобщать сотоварищей к Нему, хотя им прекрасно известно, что только Он способен избавить их от бедствий и напастей. Почему же они не поклоняются одному Аллаху в благоденствии, подобно тому, как они поклоняются Ему во время несчастий?!! Однако подобное бесчинство причиняет вред только самим многобожникам. Сегодня они совершают беззаконие и уклоняются от искреннего служения одному Аллаху, а ведь благодаря этому они могут добиться только преходящих мирских благ и удовольствий. Это - крошечный удел, который очень быстро иссякнет, после чего они против своей воли покинут этот мир. А когда наступит День воскресения, все они предстанут перед Аллахом, Который поведает им обо всем, что они совершили. Пусть же они остерегаются совершать свои гнусные деяния.