Всевышний поведал о том, что Священный Коран преисполнен мудростей и предписаний, свидетельствующих о духовных ценностях, религиозных повелениях и запретах, которые все человечество обязано одобрять, принимать и выполнять. Однако большинство людей отворачивается от этого Писания и не ведает истины. Они удивляются тому, что простому человеку было велено предостеречь их от наказания Аллаха, устрашить их Его гневом и напомнить им о Его знамениях, а также велено обрадовать праведников, которые обладают истинной верой, вестью о щедром вознаграждении, которое хранится у Господа и которое они заслужили своими правдивыми поступками. Неверующие удивляются этому великому человеку настолько, что отказываются уверовать в него и называют его явным колдуном. Они считают, что каждому человеку совершенно ясно, что его проповеди являются колдовством. Однако это лишь свидетельствует об их глупости и упрямстве, ведь они удивляются вещам, которые не вызывают удивления. А что действительно вызывает удивление, так это их невежество и незнание того, что может принести им пользу. Как они могут не веровать в благородного Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, который вышел из их среды и которого они прекрасно знают? Как они могут отвергать его проповеди и стремиться опровергнуть его религию? Но Аллах непременно распространит свет своей религии, даже если это ненавистно неверующим.