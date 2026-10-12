О Мухаммад! Пусть все деяния твоей души и твоего тела будут искренними ради Аллаха. Выполняй предписания религии только ради Него и не преследуй иных целей. Не будь похож на многобожников, не находись рядом с ними и не обращайся за помощью к тем, кто не способен принести тебе пользу или причинить вред. Воистину, этими качествами обладает любое творение, поскольку только Всевышний Аллах может принести пользу или причинить вред. Но если ты станешь взывать вместо Аллаха к творениям, которые не могут одарить тебя благом или избавить от зла, то ты окажешься среди нечестивцев, которые обрекли себя на погибель и нанесли себе урон. Под беззаконием и несправедливостью в этом откровении подразумевается многобожие. По этому поводу Всевышний сказал: «Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью» (31:13). И если лучший из людей мог стать беззаконником, если бы начал взывать к творениям вместо Аллаха, то что можно сказать обо всех остальных людях?!!