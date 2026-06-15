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Hud
43
11:43
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤٣
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
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ﲮ
ﲯ
ﲰﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
Il répondit : "Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l’eau." Et Noé lui dit : "Il n’y a aujourd’hui aucun protecteur contre l’ordre d’Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il fait miséricorde." Et les vagues s’interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés.
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العربية
Al-Sa'di
Сын опять не поверил своему отцу и не согласился с тем, что спасутся только те, кто сел на корабль. Он сказал: «Я заберусь на высокую гору, где смогу укрыться от воды». И тогда пророк сказал: «О нет! Ни горы, ни другие укрытия не помогут сегодня спастись от наказания Аллаха. Какие бы усилия вы не прилагали для того, чтобы обрести спасение, сегодня все равно спасутся только те, кого пожелает спасти Аллах». Тут волна разлучила их, и сын Нуха оказался в числе потопленных.