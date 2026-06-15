Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
31
11:31
ولا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين ٣١
وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌۭ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣١
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d’Allah, je ne connais pas l’Inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un Ange; et je ne dis pas non plus aux gens, que vos yeux méprisent, qu’Allah ne leur accordera aucune faveur; Allah connaît mieux ce qu’il y a dans leurs âmes. [Si je le leur disais], je serais du nombre des injustes.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تەنانەت پێغەمبەرانیش غەیب نازانن} [
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
] وه من ههرگیز به ئێوهم نهووتووه كه خهزێنهكانی ڕزق و ڕۆزی خوای گهوره بهدهست منه، یان من زانیارى غهیب ئهزانم، یان من فریشتهم [
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا
] وه بهو كهسه فهقیرو ههژاره موسڵمانانهم نهووتووه خوای گهوره خێریان پێ نابهخشێ و پاداشتیان ناداتهوه كه ئێوه بهكهمیان ئهزانن و سووكایهتیان پێ ئهكهن، واته: خوای گهوره تووشی خێری كردوون بهوهی ئیمانیان هێناوه [
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ
] خوای گهوره خۆی زاناتره چی له دڵی ئهواندایه له ئیمان و دڵسۆزی و ڕاستگۆیی [
إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٣١)
] ئهگهر من ئهوان دووربخهمهوه بهڕاستی من كهسێكی ستهمكارم، یان ئهگهر من بڵێم خوا خێر بهوان نابهخشێ و بهئێوهی ئهبهخشێ كهسێكی ستهمكارم.