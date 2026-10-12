Если коранические аяты доведены до совершенства и разъяснены Мудрым и Ведающим Аллахом, то не стоит спрашивать об их величии и возвышенности, а также заложенных в них мудрости и милосердии. Но следует знать, что Аллах ниспослал это Писание, чтобы люди поклонялись Ему одному, исповедовали религию только ради Него и не равняли с Ним различные творения. А принес это Писание Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, которого Господь отправил для того, чтобы он предостерег тех, кто осмеливается совершать грехи, от наказания при жизни на земле и после смерти, и обрадовал тех, кто покорно повинуется Аллаху, вознаграждением в мирской и будущей жизнях.