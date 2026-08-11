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Tafsir: Hud 11:122
Hud
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
Et attendez ! Nous aussi nous attendons !"
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na ungojeni mwisho wa jambo letu, na sisi tunangojea mwisho wa jambo lenu.» Katika hii pana onyo na kitisho kwao.