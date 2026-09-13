Каждый посланник проповедовал религию Аллаха только на языке своего народа, и это свидетельствует о сострадании Всевышнего по отношению к Его рабам. Благодаря этому посланники разъясняли своим соплеменникам все, в знании чего они нуждались, и обучали их истине. Это было бы невозможно, если бы они не говорили на языках народов, среди которых им надлежало проповедовать. Проповедник нуждается в знании языка народа, который он призывает уверовать, дабы люди могли понять его. Посланники обладали этим качеством и разъясняли окружающим религиозные предписания и запреты. Они доносили истину до своих народов, после чего Аллах сбивал с прямого пути тех, кто отказывался прислушаться к верному руководству, и вел прямым путем тех, кого желал осенить божественной милостью. Среди Его прекрасных качеств - Могущественный и Мудрый. Благодаря Своему могуществу Он направляет сердца рабов, куда Ему угодно, и самостоятельно распоряжается, кого наставлять на прямой путь, а кого вводить в заблуждение. А благодаря Своей мудрости Он наставляет на прямой путь или вводит в заблуждение только тех, кто достоин такой участи. Из этого благородного аята следует, что изучение арабского языка является полезным и богоугодным занятием, поскольку знание этого языка помогает понять слова Аллаха и Его посланника, и другого способа для изучения Небесного Откровения не существует. Люди перестанут нуждаться в изучении арабского языка и связанных с ним наук только тогда, когда взрослые будут владеть им в совершенстве, а дети - обучаться ему с ранних лет. И когда это произойдет, люди обретут великий удел, потому что смогут слушать живую речь Аллаха и Его посланника, подобно тому, как ее слушали сподвижники Пророка.