Ach-Chams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
Et par le ciel et Celui qui l’a construit !
Tafsirs
Leçons
Réflexions
Réponses
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa mbingu na kujengeka kwake kiimara.
