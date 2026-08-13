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تفسیر: Yusuf ۹۱:۱۲
Yusuf
۹۱
۹۱:۱۲
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
(برادران) گفتند: «به الله سوگند، یقیناً الله تو را بر ما برتری داده، و حقاً ما خطا کار بودیم».
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قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом, но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе добиться того, что ты задумал. Воистину, мы были грешными людьми».