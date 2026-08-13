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تفسیر: Yusuf ۸۲:۱۲
Yusuf
۸۲
۸۲:۱۲
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
و از (مردم) شهری که در آن بودیم، و از کاروانی که با آن بودیم بپرس، و بدون شک ما راستگو هستیم».
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
] وه پرسیار بكه له خهڵكی میصر كه ئێمه لهوێ بووینه [
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)
] وه ئهو كاروانهیشی كه لهگهڵیاندا هاتین پرسیار لهوانیش بكه كه ئێمه ڕاستگۆین لهو قسانهی كه ئهیكهین كه دزی كردووهو بردوویانه.