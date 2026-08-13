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تفسیر: Yusuf ۸۲:۱۲
Yusuf
۸۲
۸۲:۱۲
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
و از (مردم) شهری که در آن بودیم، و از کاروانی که با آن بودیم بپرس، و بدون شک ما راستگو هستیم».
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَاسْأَلِ }
إن شككت في قولنا
{ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا }
فقد اطلعوا على ما أخبرناك به
{ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ }
لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع.