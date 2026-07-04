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Yusuf
۷۹
۷۹:۱۲
قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ٧٩
قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّظَـٰلِمُونَ ٧٩
قَالَ
مَعَاذَ
ٱللَّهِ
أَن
نَّأۡخُذَ
إِلَّا
مَن
وَجَدۡنَا
مَتَٰعَنَا
عِندَهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّظَٰلِمُونَ
٧٩
(یوسف) گفت: «پناه بر الله، که ما جز آن کسیکه کالایمان را نزد او یافتهایم، (دیگری را) بگیریم، بیگمان در آن صورت ستم کار خواهیم بود».
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شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 12:79 تا 12:81
Йусуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания». Йусуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи.