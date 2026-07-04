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Yusuf
۷۷
۷۷:۱۲
۞ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ٧٧
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧
۞ قَالُوٓاْ
إِن
يَسۡرِقۡ
فَقَدۡ
سَرَقَ
أَخٞ
لَّهُۥ
مِن
قَبۡلُۚ
فَأَسَرَّهَا
يُوسُفُ
فِي
نَفۡسِهِۦ
وَلَمۡ
يُبۡدِهَا
لَهُمۡۚ
قَالَ
أَنتُمۡ
شَرّٞ
مَّكَانٗاۖ
وَٱللَّهُ
أَعۡلَمُ
بِمَا
تَصِفُونَ
٧٧
(برادران) گفتند: «اگر او دزدی کرده است (تعجب ندارد)؛ برادرش (نیز) پیش از این دزدی کرده بود، پس یوسف آن (سخن) را در دل خود پنهان داشت، و برای آنها آشکار نکرد، (در دل خود) گفت: «شما از نظر منزلت بدترین (مردم) هستید، و الله به آنچه توصیف میکنید، آگاهتراست».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Когда братья Йусуфа увидели то, что произошло, они сказали: «Если он действительно украл, то в этом нет ничего удивительного, потому что за его родным братом также водилось воровство. Мы не имеем к этому никакого отношения. От двух наших братьев можно ожидать многого, но они не приходятся нам родными». Своими словами они пытались унизить Йусуфа и его брата, однако Йусуф не стал говорить им слова, которые могли им не понравиться. Напротив, он сдержал гнев и скрыл от них истинное положение вещей. А про себя он подумал: «Вы обвиняете нас в злодеянии, а ведь сами совершаете еще большее зло. Аллаху прекрасно известно о том, что вы наговариваете на нас и лживо приписываете нам воровство, к которому мы не имеем никакого отношения».