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Tiếng Việt
Yusuf
۷۵
۷۵:۱۲
قالوا جزاوه من وجد في رحله فهو جزاوه كذالك نجزي الظالمين ٧٥
قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٧٥
قَالُواْ
جَزَٰٓؤُهُۥ
مَن
وُجِدَ
فِي
رَحۡلِهِۦ
فَهُوَ
جَزَٰٓؤُهُۥۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلظَّٰلِمِينَ
٧٥
گفتند: «کیفر کسیکه (آن پیمانه) در بارش پیدا شود، پس خودش کیفر آن خواهد بود (که بردۀ شما خواهد بود) ما این گونه ستم کاران را کیفر میدهیم».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Египтяне спросили: «Как нам наказать вора, если вы говорите неправду?» Братья ответили: «Если вы обнаружите пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом мы наказываем несправедливых людей». Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть.