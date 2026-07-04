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Yusuf
۷۴
۷۴:۱۲
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
(آنها) گفتند: «پس اگر دروغگو باشید؛ کیفرش چیست؟»
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 12:73 تا 12:74
Братья поклялись, что не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным, ведь гораздо менее убедительными были бы слова: «Мы не совершали беззакония и не воровали».