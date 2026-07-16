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Yusuf
۷
۷:۱۲
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
بیشک در (داستان) یوسف و برادرانش برای سوال کنندهگان نشانهها و (عبرتها) است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَّقَدۡ كَانَ فِی﴾ خَبَر ﴿یُوسُفَ وَإِخۡوَتِهِۦۤ﴾ وَهُمْ أَحَد عَشَر ﴿ءَایَـٰتࣱ﴾ عِبَر ﴿لِّلسَّاۤىِٕلِینَ ٧﴾ عَنْ خَبَرهمْ