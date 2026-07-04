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Yusuf
۶۸
۶۸:۱۲
ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦٨
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ إِلَّا حَاجَةًۭ فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍۢ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
مِنۡ
حَيۡثُ
أَمَرَهُمۡ
أَبُوهُم
مَّا
كَانَ
يُغۡنِي
عَنۡهُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍ
إِلَّا
حَاجَةٗ
فِي
نَفۡسِ
يَعۡقُوبَ
قَضَىٰهَاۚ
وَإِنَّهُۥ
لَذُو
عِلۡمٖ
لِّمَا
عَلَّمۡنَٰهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦٨
و چون به همان گونه که پدرشان به آنها دستور داده بود، داخل شدند، ـ (این کار) نمیتوانست چیزی از (قضای) الله را از آنان دفع کند ــ جز حاجتی (و خواهشی) که در دل یعقوب بود که آن را برآورده کرد، و بیگمان او علمی داشت که ما به آموخته بودیم، و لیکن بیشتر مردم نمیدانند.
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قیراط
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العربية
Al-Sa'di
Прибыв в Египет, сыновья вошли в город так, как повелел отец. Этот поступок не мог уберечь их от несчастий. Однако Йакуб любил своих детей и беспокоился за них, и правильное поведение сыновей придавало ему определенное спокойствие. И это никоим образом не свидетельствовало о недостатке его познаний, потому что он был одним из благородных посланников и величайших богословов. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что он обладал огромными познаниями, которые он приобрел от Аллаха. Эти знания не были результатом его умения и способностей. Они были милостью Аллаха и результатом Его обучения. Воистину, большинство людей не ведает о последствиях своих деяний и тонкостях происходящих явлений. И даже обладатели знания иногда упускают из виду некоторые предписания и не делают соответствующих выводов.