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تفسیر: Yusuf ۵۳:۱۲
Yusuf
۵۳
۵۳:۱۲
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
أُبَرِّئُ
نَفۡسِيٓۚ
إِنَّ
ٱلنَّفۡسَ
لَأَمَّارَةُۢ
بِٱلسُّوٓءِ
إِلَّا
مَا
رَحِمَ
رَبِّيٓۚ
إِنَّ
رَبِّي
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٣
من هرگز نفس خود را تبرئه نمیکنم، بیشک نفس (اماره، انسان) پیوسته به بدی فرمان میدهد، مگر آنچه را پروردگارم رحم کند، بیگمان پروردگارم آمرزندۀ مهربان است».
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ
] وه من نهفسی خۆم پاك ناكهمهوه چونكه نهفسی ههموو كهسێك فهرمانی پێ دهكات به خراپهو نهفس زۆر فهرمانكاره به خراپه [
إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي
] تهنها ئهوهی كه خوای گهوره ڕهحمی پێ بكات لهو نهفسانه وهكو نهفسی پێغهمبهران [
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥٣)
] بهراستى پهروهردگارم زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه.