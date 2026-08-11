وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: Yusuf ۵۲:۱۲
Yusuf
۵۲
۵۲:۱۲
ذالك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخاينين ٥٢
ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٥٢
ذَٰلِكَ
لِيَعۡلَمَ
أَنِّي
لَمۡ
أَخُنۡهُ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يَهۡدِي
كَيۡدَ
ٱلۡخَآئِنِينَ
٥٢
این (سخن) بدین خاطر است تا (عزیز) بداند که من در پنهان به او خیانت نکردهام، و اینکه الله مکر خائنان را به هدف نمیرساند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Царь собрал женщин и сказал: «Это вы соблазнили Йусуфа. Признайтесь, есть ли у вас основания усомниться в его правдивости?» Они подтвердили его невиновность и сказали: «Упаси Аллах! Мы не можем сказать о нем ничего дурного». Признание женщин опровергло свидетельства, на которых было построено обвинение против Йусуфа. Оставалось лишь обвинение жены визиря, и тогда она сказала: «Мы оболгали его и хотели засадить его в темницу, но теперь истина выяснилась. Я сама пыталась соблазнить его, а он говорит правду. Он действительно ни в чем не виновен. Я признаюсь в содеянном, дабы он знал, что я не изменила ему в его отсутствие. Воистину, Аллах не помогает козням изменников, потому что их коварные ухищрения всегда обращаются против них самих. Проходит время, и они обязательно раскрываются и обнаруживаются». Согласно одному толкованию, жена визиря имела в виду своего мужа и сделала признание для того, чтобы ее супруг знал, что она соблазняла Йусуфа, но не совершила прелюбодеяния и супружеской измены. Согласно второму толкованию, она имела в виду Йусуфа и сделала признание для того, чтобы ему стало известно, что она не изменила ему, пока его не было рядом. Из этих слов жены визиря могло показаться, что она оправдывала свой поступок и не чувствовала за собой вины перед Йусуфом. Поэтому она опомнилась и добавила: