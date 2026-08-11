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تفسیر: Yusuf ۴۹:۱۲
Yusuf
۴۹
۴۹:۱۲
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
عَامٞ
فِيهِ
يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ
وَفِيهِ
يَعۡصِرُونَ
٤٩
سپس بعد از آن هفت (سال) سالی فرا میرسد که باران فراوانی نصیب مردم میشود، و درآن (سال، مردم افشردنیها را) میفشارند».
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پاسخها
قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
] دوای ئهوه ساڵێك دێت ژیان خۆش ئهبێت و باران دهبارێت و ئاوی نیل دێت (لهبهر ئهوهی زیاتر كشتوكاڵیان به ئاوی نیل ئهكرد نهك به باران) [
وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)
] وه ترێ و ئهوانه ئهوشن و ههڵیئهگرن، یاخود ئاژهڵهكانتان شیریان زۆر دهبێت و دهیاندۆشن.