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تفسیر: Yusuf ۴۸:۱۲
Yusuf
۴۸
۴۸:۱۲
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
سپس بعد از آن هفت (سال) سخت (قحطی) میآید، که آنچه را برای آن سالها ذخیره کردهاید، میخورید، جز اندکی از آنچه که (برای بذر) ذخیره خواهید کرد.
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قیراط
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Al-Sa'di
شما در حال خواندن تفسیری برای گروه آیات 12:46 تا 12:48
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.